Сенсационное расследование: кого скрывают закрытые партийный списки

Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж, в котором расскажет о давно известных персонажах и "темных лошадках" партий

Не пропустите спецрепортаж "По следам партийных списков". Кого скрывают закрытые списки партий разбирались наши коллеги из проекта "По следам". На следующей неделе смотрите в эфире.

Голосование за открытые списки провалено. Кто будет представлять нас с вами в Верховной Раде девятого созыва?

Давно известные персонажи и "темные лошадки". Что скрывают и чем успели отметиться? Мы открываем закрытые списки! С 13 июня в 23.20 смотрите цикл сенсационных расследований "По следам партийным спискам".

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий опроверг информацию о каких-либо договоренностях о проведении парламентских выборов по закрытым спискам, которые якобы были достигнуты на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций 21 мая.

Как известно, 22 мая в Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах. Так, за включение проекта "Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины 10319 от 22.05.2019" на внеочередном заседании Верховной Рады в повестку дня проголосовали лишь 90 народных избранников.

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