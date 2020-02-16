Серьезная угроза для Запада: польский дипломат сделал жесткое заявление по России

На прошедшей в Мюнхене (ФРГ) 56-й Международной конференции по безопасности глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал Россию серьезной угрозой для Запада и призвал к сохранению политических и экономических санкций против РФ.
"Пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права, мы должны вместе действовать в направлении того, чтобы заставить ее это сделать, хотя бы показать наше недовольство. Эти высказывания (об отмене санкций против РФ. – Ред.) преждевременны", – заявил Чапутович.
По его словам, в Варшаве считают, что "Россия представляет собой очень серьезную угрозу, ведь она – серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии".
Польский дипломат также призвал Европейский Союз "объединиться с другими странами, прежде всего со США".
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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене призвал США участвовать в урегулировании на Донбассе .
О том, как Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции, смотрите видео:
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