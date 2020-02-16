Серьезная угроза для Запада: польский дипломат сделал жесткое заявление по России

Евросоюз должен противостоять РФ, действующей в ущерб его интересам, говорит Чапутович

Яцек Чапутович / Фото: Flickr

На прошедшей в Мюнхене (ФРГ) 56-й Международной конференции по безопасности глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал Россию серьезной угрозой для Запада и призвал к сохранению политических и экономических санкций против РФ.

"Пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права, мы должны вместе действовать в направлении того, чтобы заставить ее это сделать, хотя бы показать наше недовольство. Эти высказывания (об отмене санкций против РФ. – Ред.) преждевременны", – заявил Чапутович.

По его словам, в Варшаве считают, что "Россия представляет собой очень серьезную угрозу, ведь она – серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии".

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Польский дипломат также призвал Европейский Союз "объединиться с другими странами, прежде всего со США".

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене призвал США участвовать в урегулировании на Донбассе .

О том, как Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции, смотрите видео:

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

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