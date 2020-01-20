Серьезное обострение на Донбассе: Киев готовится принять меры

Вадим Пристайко. Фото: REUTERS/KTS

Во время переговоров с главой ОБСЕ Эди Рамой министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Киев свяжется с участниками "нормандского формата" относительно обострения на Донбассе и увеличения количества обстрелов со стороны боевиков. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции.

По его словам, с украинской стороны будет реакция на обострение ситуации на фронте, и Украина намерена обсудить это с представителями Франции, Германии и России.

"Потому что действительно, так же, как и вы, видим, что договоренности не срабатывают… Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ – что это означает вообще. Значит ли это полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов. В первую очередь, что мы должны сделать сейчас – и вы услышали это от премьер-министра Албании, – мы должны усилить миссию ОБСЕ, это касается их мандата, пребывания 24 часа в сутки, технических возможностей для того, чтобы фиксировать эти данные и требовать соблюдения", – сказал Пристайко.

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Отметим, что на "нормандском саммите" в Париже стороны договорились и президент РФ Владимир Путин согласился с полным прекращением огня еще до конца 2019 года, однако Россия так и не заставила боевиков умолкнуть. А с начала 2020 года ситуация на Донбассе только обострилась.

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Как сообщали новости "Сегодня", 18 января на фронте было особо горячо. В результате обстрелов со стороны оккупационных войск один военнослужащий ВСУ погиб, 10 – получили ранения. В штабе Объединенных сил рассказывали, что боевики снова применили запрещенное "Минском" оружие.

На следующий день, 19 января, на Донбассе было 11 обстрелов и новые потери у ВСУ. Противник снова атаковал из запрещенного оружия – ударил из минометов и другого вооружения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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