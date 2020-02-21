Сергей Шнуров стал политиком и сделал заявление об Украине

Российский музыкант Сергей Шнуров, который в прошлом году сообщил о прощальном туре своей группы "Ленинград", решил сменить свой род деятельности и пошел в политику.

В связи с этим, 20 февраля он вступил в Санкт-Петербургское региональное отделение "Партии роста" – созданной в 2016 году либерально-консервативной политической силы.

"Я думаю, что с моей биографией вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде "Партии роста". И мне кажется, что я вам пригожусь – по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей", – сказал Шнуров на партийном съезде.

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Партийный билет музыканту вручил председатель "Партии роста" Борис Титов.

Позже новоиспеченный политик поделился с журналистами своими взглядами и стремлениями – развитие экономики, производственного сектора и культурного продукта.

"Чтобы наша культура была притягательной, в том числе и для соседей. Тогда не будет таких конфликтов ни с Украиной, ни с Прибалтикой, если мы будем теми людьми, на которых хочется быть похожими", – рассказал Сергей Шнуров.

Стоит отметить, что Сергей Шнуров, которого еще называют просто "Шнур", нередко высмеивает российскую власть в своих иронических стихах. Например, осенью он посмеялся над поездкой президента России Владимира Путина в тайгу в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.

А на этой неделе он в стихотворной форме ответил протоиерею Русской православной церкви Димитрию Смирнову, который сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с проститутками.

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