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Сестра Сенцова назвала единственную возможность освобождения режиссера

13 июля, 13:27

Наталья Каплан надеется ждет обмена Сенцова на Вышинского

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"
Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина".

Незаконно приговоренного к 20 годам тюрьмы по сфабрикованному делу о терроризме Олега Сенцова можно освободить из российской тюрьмы только в результате обмена на российского журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого в Украине в государственной измене.

Об этом сестра украинского режиссера Наталья Каплан рассказала в интервью сайту "Сегодня" .

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Комментируя слова журналиста о том, что президенту России Владимиру Путину 20 июня задавали вопрос о возможности обмена Сенцова на Вышинского и тот заявил о том, что "думает и не забыл", Каплан заметила:

"Обмен – это единственная возможность вытащить Олега, других возможностей не вижу. Но все в руках Путина, и как он себя поведет – никто не знает".

Каплан также рассказала об условиях содержания Сенцова в колонии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Заполярье, который, сегодня, 13 июля, отметил 43-й день рождения.

"Вместе с ним в бараке сидит еще 30 человек. С утра подъем, потом обыски, построение, завтрак, обед, ужин, час прогулки в день. В общем-то, это вся его жизнь", – говорит сестра узника Кремля.

Новости Сегодня "писали", что в ходе прошлогодней "прямой линии" Путин заявил, что Россия пока не думала об обмене Вышинского на Сенцова, назвав их ситуации "совершенно разными" и "несопоставимыми".

Больше читайте на сайте "Сегодня": "О тюрьме он не пишет в письмах": интервью с сестрой Олега Сенцова" .


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Тег обмен, освобождение, Сенцов, политзаключенный, Каплан, вышинский

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Сегодня

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