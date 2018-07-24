Сестра Сенцова опровергла свое заявление о его "предсмертном состоянии"

Вчера, 02:43

Наталья Каплан утверждает, что ничего подобного не говорила

фото AFP
фото AFP

Двоюродная сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла свое заявление о предсмертном состоянии брата в Facebook.

"Не говорила я ничего про предсмертный стан Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь", – написала она.

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Ранее двоюродная сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова заявила, что он находится "в предсмертном состоянии".

Ранее сообщалось, что у Олега Сенцова значительно ухудшилось состояние здоровья, но он не прекращает голодовку.

Адвокат режиссера сообщал, что Олег удивлен тем, что Уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова, которая раньше пыталась попасть к Сенцову в колонию, перестала прорываться к другим украинских политзаключенным в РФ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прошение матери незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании сына будет рассмотрено, когда поступит в Кремль, но говорить о сроках преждевременно.
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