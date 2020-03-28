Северная Македония вступила в НАТО: как отреагировал Зеленский

Маленькая балканская стран ради вступления в НАТО даже сменила свое название

Северная Македония стала членом Североатлантического альянса (НАТО), с чем уже поздравил руководство этой страны президент Украины Владимир Зеленский.

"Искренне поздравляю президента Стево Пендаровского и народ Северной Македонии с историческим достижением – присоединением к НАТО 30-го полноправного члена. Альянс придерживается своих обещаний по реализации политики открытых дверей. Однажды Украина также станет полноправным членом НАТО", – написал в Twitter украинский лидер.

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал Северную Македонию в Альянсе.

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"27 марта 2020 года США, как депозитарий договора, получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО", – говорится на сайте Госдепа.

Также в Twitter американский дипломат подтвердил, что теперь Северная Македония подпадает под защиту коллективной обороны в соответствии со статьей 5 Договора НАТО.

Отметим, что 27 марта НАТО приняла в свой состав Северную Македонию в качестве 30-го члена. Это балканское государство присоединилось к Альянсу, сдав на хранение в Госдепартамент США свидетельство о своем приеме.

Вступлению небольшого балканского государства с населением всего 2,1 млн человек долгое время препятствовал спор с Грецией из-за названия. Афины опасались, что государство с названием "Македония" может предъявить территориальные претензии к одноименной греческой провинции. Только после того, как Скопье в июне 2018 года согласился изменить название страны на Северную Македонию, препятствие к вступлению в НАТО было устранено.

Напомним, ранее ранее президент Владимир Зеленский, говоря о перспективах вступления Украины в ЕС, отмечал, что нужно бороться за тех, кто связан с Россией. Также он указал на один важный момент: украинцы могут разочароваться в Европе, если нашу страну будут слишком долго "динамить".

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