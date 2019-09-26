"Северный поток-2" – большая угроза энергетической безопасности – Зеленский

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен лидерам стран ЕС за помощь Украине, но считает справедливой прозвучавшую критику в их адрес во время телефонного разговора в конце июля с президентом США Дональдом Трампом.

"Я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил, благодарю и сейчас на встрече с президентом Трампом сказал, что благодарен за любую помощь Украине от наших европейских лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от других. Разговор с Трампом происходит в очень сложный период, когда Россию вернули в ПАСЕ, санкции не оказывали такое сильное давление на строительство "Северного потока-2", и я говорил об этом со всеми лидерами, о которых я говорил в этом разговоре, или о которых я не говорил", – сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский указал, что, например, решение о возвращении РФ в ПАСЕ принималось еще не при его президентстве. "Оно было принято европейскими странами еще где-то, мне кажется, в конце зимы", – отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что не хочет ни о ком говорить плохо, и всем, кто помогает Украине, он благодарен. "Но я сказал правду, потому что "Северный поток-2" для нас большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять с вами транзитные деньги, около $3 млрд. И, по моему мнению, "Северный поток" – это такое себе постепенное снятие санкций. Это мое личное видение, и я о нем откровенно говорю. А за всё остальное большое спасибо", – пояснил он.

Напомним, в июле 2019 года глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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