"Северный поток – 2" не помешает транзиту газа через Украину – Путин

Россия сохранит транзит газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, "Северный поток – 2" не является политическим проектом.

"Мы всегда относились к этому проекту исключительно как к экономическому, как к проекту, которым занимались хозяйствующие субъекты, и всегда выводили это за рамки любых политических процессов. Хотел бы сказать, что после запуска "Северного потока – 2" не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину, о чем мы сегодня говорили с госпожой федеральным канцлером. Она задавалась этим вопросом", – заверил Путин.

Российский лидер уточнил, что поставки газа будут продолжены, если они будут экономически обоснованы.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал Германию остановить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток – 2", строительство которого уже началось на территории ФРГ. Как сообщается, Трамп во время встречи с Ангелой Меркель в апреле настаивал, что Берлин должен прекратить поддержку "Северного потока – 2".

Напомним, ранее Германия уточнила позицию по "Северному потоку – 2" и Украине. ФРГ требует от России гарантий сохранения транзита газа через территорию Украины после запуска газопровода.