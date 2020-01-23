"Северный поток – 2" заблокирован на два года: США настаивают на санкциях

Фото: nord-stream2.com

Санкции Конгресса США, а также ряд других факторов приостановили строительство "Северного потока – 2" минимум на два года, а при условии продолжения давления со стороны Запада этот газопровод может вообще прекратить свое существование.

Об этом заявил директор Евразийского центра "Атлантического совета" (Atlantic Council) Джон Хербст в четверг на конференции "Украина как краеугольный камень: Создание интегрированного рынка газа в Европе" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Северный поток – 2" приостановлен по меньшей мере на два года, а возможно, и дольше. Россияне "могут бить себя в грудь" и заявлять, что завершат этот проект, однако в нынешних условиях он вообще может прекратить свое существование. Я не буду делать предсказаний, что "Северный поток – 2" умрет, но я скажу вам, что существует очень хороший шанс, что так и произойдет. А это значит, что роль Украины как транзитного государства останется, хотя и не в таких масштабах, как ранее", – полагает он.

Аналитик объяснил это тем, что для завершения "Северного потока – 2" России понадобится компания, которая обеспечит технологическую возможность для прокладки труб по дну моря. Поскольку у РФ таких компаний нет, остаются иностранные партнеры.

"Санкции США – это кровопускание для любой иностранной компании, которая захочет вести такой бизнес с россиянами, поскольку все дороги ведут в США. Это может измениться со временем, хотя я не думаю, что так произойдет", – отметил Хербст.

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Он добавил, что очень важно, чтобы США продолжали уделять внимание "Северному потоку – 2" относительно наложения целевых санкций на любую фирму, которая попытается сотрудничать с Россией.

"Нужно это делать еще и еще, чтобы убедиться, что любая западная технология, которая могла быть использована для помощи россиянам, не сможет быть задействована, и чтобы каждый понимал, что будет следующим, если пойдет дальше. Этому следует уделять достаточно внимания", – подчеркнул представитель Atlantic Council.

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Проект строительства газопровода "Северный поток – 2" для поставки газа в Европу в обход Украины осуществлял российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Прогнозировалось, что "Северный поток – 2" будет запущен до конца 2019 года.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Основным претендентом на достройку газопровода называли судно "Академик Черский", принадлежащее "Газпрому". Однако эксперты из РФ утверждали, что Россия не имеет необходимых судов для завершения укладки газопровода "Северного потока-2". А для создания судов, которые смогут осуществить прокладку газопровода, понадобится более пяти лет.

Замедление строительства газопровода ставит перед российским проектом риски распространения на него норм Газовой директивы ЕС.

21 января в обращении к участникам сессии 50-го Всемирного экономического форуме в швейцарском Давосе Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны покупать газ у США для обеспечения своей энергетической независимости.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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