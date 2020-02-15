На съезде "Слуги народа" выбрали руководство и объявили идеологию

На съезде партии "Слуга народа", который состоялся в Киеве, делегаты утвердили состав Высшего Совета этой политической силы, а также объявили ее идеологией "украинский центризм".
Как стало известно, в состав руководящего органа партии вошли восемь человек, сообщает LB.ua.
Высший Совет партии составили:
- народный депутат Евгения Кравчук (ответственная за коммуникацию);
- народный депутат Александр Качура (партийное строительство);
- народный депутат Вадим Галийчук (международная работа);
- народный депутат Роман Грищук (работа с сообществами);
- народный депутат Ольга Коваль (образование и развитие);
- народный депутат Анатолий Остапенко (юридические вопросы);
- народный депутат Артем Культенко (региональное развитие);
- член партии Сергей Кострийчук (организационно-массовая работа).
Кроме того, глава партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" вносит изменения в Устав и вводит единый электронный реестр партии, контроль за членством и членскими взносами.
Также он объявил, что идеологией политической силы является "украинский центризм".
"Мы центристы. Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты и говоришь, что ты центрист", – заверил Корниенко.
В связи с этим глава партии предложил "украинский центризм как идеологию партии" и признал, что власть проводит реформы медленно.
"Мы обещали завершение эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне. Но изменения продвигаются не так быстро. Пока у людей много вопросов. Один из вариантов ответа на эти вопросы – принять участие в местных выборах", – отметил Корниенко.
Кроме того, глава политической силы объявил о начале развития партии на местах.
Напомним, ранее член Высшего Совета партии Александр Качура в комментарии "Сегодня" рассказал об условии кадровых перестановок в правительстве и об ориентировочных сроках его проведения.
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