На съезде "Слуги народа" выбрали руководство и объявили идеологию

/ Фото: Facebook

На съезде партии "Слуга народа", который состоялся в Киеве, делегаты утвердили состав Высшего Совета этой политической силы, а также объявили ее идеологией "украинский центризм".

Как стало известно, в состав руководящего органа партии вошли восемь человек, сообщает LB.ua.

Высший Совет партии составили:

- народный депутат Евгения Кравчук (ответственная за коммуникацию);

- народный депутат Александр Качура (партийное строительство);

- народный депутат Вадим Галийчук (международная работа);

Реклама

- народный депутат Роман Грищук (работа с сообществами);

- народный депутат Ольга Коваль (образование и развитие);

- народный депутат Анатолий Остапенко (юридические вопросы);

- народный депутат Артем Культенко (региональное развитие);

В тренде Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробности

- член партии Сергей Кострийчук (организационно-массовая работа).

Кроме того, глава партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" вносит изменения в Устав и вводит единый электронный реестр партии, контроль за членством и членскими взносами.

Также он объявил, что идеологией политической силы является "украинский центризм".

"Мы центристы. Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты и говоришь, что ты центрист", – заверил Корниенко.

В связи с этим глава партии предложил "украинский центризм как идеологию партии" и признал, что власть проводит реформы медленно.

"Мы обещали завершение эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне. Но изменения продвигаются не так быстро. Пока у людей много вопросов. Один из вариантов ответа на эти вопросы – принять участие в местных выборах", – отметил Корниенко.

Кроме того, глава политической силы объявил о начале развития партии на местах.

Напомним, ранее член Высшего Совета партии Александр Качура в комментарии "Сегодня" рассказал об условии кадровых перестановок в правительстве и об ориентировочных сроках его проведения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама