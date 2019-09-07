Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Шаг в верном направлении: НАТО приветствует освобождение украинских заложников

7 сентября, 21:50

НАТО продолжает призывать Россию выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями

НАТО

НАТО / Фото: Getty Images

Североатлантический Альянс приветствует освобождение украинских заложников, и считает важным продолжение усилий по привлечению к ответственности виновных в трагедии рейса МН-17.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оани Лунгеску (Oana Lungescu), обнародованном на официальном сайте организации.

Реклама

"НАТО приветствует тот факт, что украинские моряки, которые были захвачены Россией в прошлом ноябре, наконец-то вернулись домой, как и режиссер Олег Сенцов. Это шаг в верном направлении. НАТО продолжает призывать Россию выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, включая освобождение всех заключенных. В то же время, является важным установить правду и ответственность за сбитие рейса МН-17, согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2166". – говорится в документе.

Напомним, сегодня в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев. На возвращение политзаключенных и моряков уже отреагировали на Западе.

В тренде
Месть Шевченко: назовите лучшего игрока сборной Украины в матче с Литвой
В активе Марлоса - гол+пас

Напомним, что на обмен пленными уже отреагировали украинские политики.

Также мы публиковали официальный список освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия НАТО Украина МН17 обмен пленными освобождение заложников

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор
У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сборЭкономика
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видеоПолитика
"Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина": онлайн-трансляцияУкраина
Обмен пленными с Россией: спецвыпуск
Обмен пленными с Россией: спецвыпуск "Сегодня" онлайнПолитика
Трамп шантажирует Зеленского: СМИ раскрыли детали
Трамп шантажирует Зеленского: СМИ раскрыли деталиПолитика
Обмен пленными: первые слова Сенцова после возвращения в Украину, видео
Обмен пленными: первые слова Сенцова после возвращения в Украину, видеоУкраина

Новости партнеров

Loading...