Шахов в больнице рассказал о состоянии депутатов с коронавирусом (видео)

Два нардепа довольно спокойно переносят болезнь, а вот третий мучается

Народный депутат Сергей Шахов, у которого ранее нашли коронавирус и диагностировали воспаление легких, рассказал, как себя чувствует он и другие депутаты в Александровской больнице Киева. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

По его словам, он уже 11 день лечится от коронавируса, состояние стабильное, ухудшений нет.

"Температура скачет от 37 до 38,5 к вечеру. Борюсь жаропонижающими и не останавливаюсь пить много жидкости. Потому что именно жидкость, именно вода выводит из организма эти токсины и грязь, которые сегодня одолевают все страны мира", – сказал Шахов.

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Он отметил, что у него нет головных болей, чего не может сказать о своих коллегах, которые тоже находятся в Александровской больнице.

"Больница Александровская полностью переполнена и также среди всех людей есть и Сергей Вельможный и Александр Лукашев (об нардепы). У Лакашева более менее болезнь протекает, температура не сильно большая. У Сергея Вельможного примерно такие же симптомы, как у меня примерно на 6-7 день – это сильнейшая головная боль, температура повышалась, головокружение, болели очень сильно глаза, ломило все тело. Это и есть показатель этой болезни", – сказал нардеп.

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Видео: Facebook Шахова

Отметим, что накануне народный депутат Александр Лукашев опровергал свое заражение коронавирусом.

"Хочу опровергнуть слухи, которые распространяют некоторые коллеги. На данный момент анализ не обнаружил у меня коронавируса. Однако я обратился к врачам для дополнительного обследования, потому что несколько дней держится температура около 37", – написал он в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", у нардепа из "Слуги народа" Руслана Горбенко заподозрили коронавирус. Он сначала сдал два теста – один подтвердил наличие вируса, второй – опроверг. Был сдан третий тест. Позже у нардепа таки подтвердили коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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