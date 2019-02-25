Шахтеры Украины подписали Меморандум о сотрудничестве с Вилкулом

Разработка Государственной программы поддержки угольной отрасли обеспечит повышение объемов добычи и высокую оплату шахтерского труда

Шахтеры Украины подписали Меморандум о сотрудничестве с Вилкулом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ed4/b56/5c6ed4b562179.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ed4/b56/5c6ed4b562179.jpg 2019-02-25T22:20:54+02:00 Политика Разработка Государственной программы поддержки угольной отрасли обеспечит повышение объемов добычи и высокую оплату шахтерского труда

Трудовые коллективы украинских шахт поддержали предложения депутата от "Оппозиционного Блока" Александра Вилкула по угольной отрасли. Об этом угольщики заявили на форуме, который прошел в Киеве 25 февраля 2019, и собрал представителей шахт и других предприятий отрасли, профсоюзов и экспертов.

По итогам форума представители угольной промышленности подписали Меморандум о сотрудничестве с Вилкулом.

"Имея одни из крупнейших в мире запасы угля и руды, такую мощную промышленность, мы давно должны были стать индустриальными Эмиратами по уровню жизни, – сказал Александр Вилкул. – Власть не находит миллиарда гривен на погашение долгов по зарплате украинским шахтерам. Но она нашла 60 миллиардов гривен на закупку угля за границей, на зарплату иностранным шахтерам".

План Александра Вилкула по поддержке отрасли состоит из пяти пунктов. Полная выплата задолженности по зарплатам шахтерам государственных шахт. Восстановление мира и снятие блокады Донбасса, где находится значительная часть угольных предприятий страны, восстановление кооперационных цепочек "угольная отрасль – горно-металлургический комплекс" и инфраструктуры восточных регионов.

Разработка Государственной программы поддержки угольной отрасли, которая обеспечит реальную энергетическую независимость страны, повышение объемов добычи, высокую оплату шахтерского труда, развитие шахтерских регионов и государственно-частного партнерства в отрасли. Решение проблем с железнодорожными перевозками и введение стимулирующего ценообразования на эти перевозки. И, наконец, поддержка смежных отраслей – горно-шахтного машиностроения для модернизации шахт, поддержка профильной науки и образования, в том числе профессионально-технического.

"Сегодняшний круглый стол вскрыл и показал те проблемы, которые сегодня есть в отрасли. Но в тоже время есть и показал каким образом можно решать эти проблемы. Я думаю, что та программа, которая была сегодня представлена Александром Юрьевичем, она понятна, она ясна, и я думаю, что она выполнима", – отметил Сергей Воронин, Генеральный директор ДТЭК "Павлоградуголь".

"Вилкул – производственник. Он пользуется заслуженным уважением шахтеров, потому что у него есть успешный опыт по восстановлению закрытых шахт. Он уже сделал это в Кривом Роге с шахтой Орджоникидзе. У него есть четкий план, он умеет достигать поставленных результатов и находится в постоянном диалоге с представителями угольной отрасли. Вилкул сможет поднять угольную отрасль и обеспечить шахтеров достойной работой с ростом заработных плат", – подчеркнул Артур Мартовицкий, народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Напомним, государственные шахты работают в убыток и не могут платить зарплаты работникам. Государству приходится постоянно давать дотации из бюджета, чтобы предприятия не закрывались.

Также читайте репортаж с шахты "Белозерская". Корреспондент "Сегодня" спустился под землю в шахту "Белозерская", чтобы рассказать, как современная техника позволяет упростить жизнь шахтера и выдать на-гора ценный энергоресурс, который вполне можно считать основой энергетической независимости.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Шахтеры Украины подписали Меморандум о сотрудничестве с Вилкулом". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.