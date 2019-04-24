Голосование для "галочки" или шанс для молодых: зачем БПП праймериз

Применение американской системы может добавить партии плюсов в предвыборной гонке

Фото: president.gov.ua

Проведение предварительного внутрипартийного голосования, т.е. праймериз в БПП добавит Блоку Петра Порошенко плюсов на будущих выборах, если соревнование между членами партии пройдет честно и демократично.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

По его словам, если эту процедуру провести ради "галочки", она не даст желаемого эффекта.

"Праймериз – это система, которая пришла из Соединенных Штатов Америки. Путем голосования партия выбирает кандидатов в президенты или определяется с тем, кто от партии пойдет в депутаты. Есть разные виды праймериз. Есть праймериз внутрипартийный, когда голосование происходит среди членов одной партии. И есть праймериз невнутрипартийный, когда партия обращается к избирателям в целом. Это особенность США. К примеру, когда выдвигаются кандидаты в президенты от определенной партии, то спрашивают в каждом штате мнение избирателей по поводу того или иного кандидата. В данном случае речь идет о внутрипартийном праймериз и том, кто будет идти в депутаты. Здесь вопрос в том, насколько это пройдет демократично, открыто и насколько партия будет заинтересована в том, чтобы праймериз имел реальный эффект. Потому что можно провести это формально, и поставить "галочку", а можно провести реальное соревнование внутри данной партии", – говорит Гарань.

По сути, праймериз, проведенный честно и открыто, может дать возможность новым лицам, активным и целеустремленным, но малоизвестным обществу, представлять партию на выборах, добавляет политолог.

"К примеру, есть молодой активист. Он не очень известен общественности, но чрезвычайно активен внутри партии. Его кандидатуру включают в праймериз. Если он получает поддержку партии, то это значит, что он будет выдвинут кандидатом в депутаты. Если праймериз применен правильно, то он делает формирование списков кандидатов независимым от мнения руководящих органов партии", – продолжает эксперт.

Правильно проведенный праймериз может помочь БПП заработать плюсы в предвыборной гонке, считает Гарань.

"Если это будет проведен демократично, то это будет дополнительный плюс. Тогда избиратели увидят, что в этой партии есть внутрипартийная демократия", – объясняет он.

Как вспоминает эксперт, в Украине уже была попытка провести праймериз в 2010 году.

"У нас было уже что-то подобное. Сергей Тигипко что-то проводил, но, на самом деле, это не был праймериз. Тогда это было просто красивое название, чтобы показать, что у нас новая система", – рассказывает эксперт.

Как мы уже сообщали, глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что Порошенко будет участвовать в выборах в Раду. По его словам, съезд партии состоится после инаугурации нового президента Украины, на котором обсудят планы на ближайшие месяцы.

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