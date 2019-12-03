Шанс есть: политолог рассказал, можно ли договориться с Путиным на Нормандской встрече

Часть украинского общества, критически настроенного к президенту Владимиру Зеленскому, настороженно относится к его встрече Владимиром Путиным в Париже, поскольку уверена, что с президентом РФ нельзя договориться априори.
Об этом директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в интервью сайту "Сегодня" .
По его словам, такая же проблема была и у предыдущего главы государства – Петра Порошенко.
"С Россией ни о чем нельзя договориться", – так считала и считает часть украинского общества. У ряда экспертов, политиков, небольшой части общества, несомненно, существует установка, что Путину нельзя верить. Я не в полной мере разделяю столь категорические утверждения", – говорит политолог.
Он подчеркнул, что верить президенту РФ не стоит, но надо учитывать очевидную заинтересованность Путина в примирении с Западом.
"Договоренности могут быть. Хотя я испытываю определенную долю скептицизма по отношению к их последующей реализации. Россия пытается договариваться – не столько с нами, конечно, сколько с Западом. А Запад ждет от России определенных уступок. Поэтому какой-то шанс есть", – подытожил директор Центра политических исследований "Пента".
Напомним, ранее Фесенко назвал три возможных договоренности, которые будут достигнуты на встрече Зеленского и Путина .
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "У Зеленского делают ставку на нестандартность тактики на переговорах с Путиным": интервью с Владимиром Фесенко".
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