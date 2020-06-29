Шарий попал в расисткий скандал из-за призыва к геноциду

Шарий стал объектом скандала из-за своих высказываний в сторону ромов и геев

Новоиспеченный "политик без регистрации ЦИК", глава одноименной партии имени себя Анатолий Шарий, который был объявлен в розыск по подозрению в инсценировке покушение на самого себя, а ранее сбежал в Европу как якобы преследуемый по политическим мотивам общественный деятель, попал в громкий скандал из-за своих высказываний в Сети о ромах и геях.

Реклама

В частности, в комментариях под публикацией Шарий восхваляет Гитлера, газовые камеры, призывает к уничтожению нацменьшинств и гомосексуалов.

Напомним, что в ходе расследования дела о якобы покушении на убийство Шария на основании собранных доказательств и экспертных исследований работники прокуратуры пришли к выводу об инсценировке этого происшествия. Следователи пришли к выводу, что он инсценировал покушение на самого себя с обстрелом своего автомобиля.

Реклама

В этой связи дело по факту покушения на убийство Шария закрыли, а против него возбудили уголовное дело по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 383 УК Украины (Заведомо неправдивое сообщение суду, прокурору, следователю или органу дознания о совершении преступления с обвинением лица в тяжком или особо тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения, а также совершенное по корыстным мотивам).

Кроме того, сообщалось, что в отношении Шария было возбуждено уголовное дело по подозрению в хулиганстве, после того как он открыл стрельбу из травматического оружия в общественном месте и ранил гражданина.

По данным СМИ, Анатолий Шарий получил политическое убежище в Литве.

В 2019 году "Партия Шария" участвовала в выборах в Верховную Раду, но не преодолела проходной барьер. Центральная избирательная комиссия изначально зарегистрировала самого Шария кандидатом в народные депутаты, однако позже решение отменила.

Также напомним, что недавно в метро Киева сторонники партии Шария напали толпой на ветерана АТО из Нацкорпуса. Но вскоре побратимы бойца вернулись и поквитались с "шариевцами".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама