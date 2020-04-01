"Шашлыки могут вылезти боком": Зеленский сравнил коронавирус с Чернобылем

Президент напомнил о демонстрациях после аварии на ЧАЭС и напомнил о COVID-19

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев отказаться от походов с друзьями на шашлыки из-за коронавируса и напомнил о ситуации после аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом шла речь в видео обращении главы государства.

"После аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайские демонстрации. Никто тогда не боялся, потому что "радиация невидима". Так вот – коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот умоляем вас оставаться дома", - подчеркнул он.

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Зеленский отметил, что "пляжи никто не украдет, и песок в вагонах не вывезет, парки никуда не исчезнут".

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"Прогулки – подождут, а шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это! Мы украинцы. Мы выстоим и обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться. А пока – остаемся дома", - призвал глава государства.

Также мы сообщали, что Зеленский поручил Кабмину разработать план создания в стране "миллионов рабочих мест", чтобы удержать тех граждан, которые были вынуждены вернуться с заработков за границей из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, что ранее президент отметил – из-за удара эпидемии по украинской экономике, планируется пересмотр бюджета на 2020 год. Подробнее об этом: "Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения".

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