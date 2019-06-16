Шекспировская драма на Донбассе: как ФСБ подрывает позиции Суркова и Пушилина
Распиаренной выдачей паспортов Кремль прикрывает провал "русского мира", пишет Злой Одессит
На фоне объявленной Кремлем массовой выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса, на захваченных боевиками территориях разворачивается драма шекспировских масштабов. А главными ее участниками стали кураторы Донбасса, их марионетки на местах и простые жители ОРДЛО.
Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.
Он сообщает, что в мае против нынешнего "куратора" оккупированной части Донбасса Владислава Суркова и его марионетки Дениса Пушилина генерал-полковник ФСБ Сергей Беседа развернул компанию по подрыву позиций. В т.наз. "республиканский бюджет" Россия стала задерживать выплаты.
Возникший дефицит бюджета, задержки выплат и прочие финансовые проблемы должны привести к росту социально-общественного недовольства Денисом Пушилиным и его покровителем, позиции которого и без того крайне шатки, что в свою очередь послужит причиной для их "замены", предполагает эксперт.
Поскольку контролировать финансовый поток в бюджет т.н. "руководство ДНР" и их "кураторы" полностью не могут, задержки и без того нищенских зарплат и соцвыплат прокатились по всей недореспублике. И на фоне данного коллапса, устроенного "доброжелателями" с Лубянки, Пушилин и Ко запускают целый набор мифов, пишет Коваленко.
По его словам, Пушилин при каждом удобном случае обещает рост зарплат в успешно развивающейся и встающей с колен республике. Правда, повышение это будет не раньше 2020 года, но будет очень, очень существенное!
А тем временем жителей Донбасса в срочном порядке пытаются переориентировать на тему выдачи российских паспортов. В частности, был организован первый автобусный тур в Россию для 30 республиканских "счастливчиков" за паспортами граждан РФ .
Как пишет эксперт, обещаниями и "паспортами" оккупационные власти пытаются заткнуть полный провал даже спонсируемой Кремлем социальной составляющей метастазы "русского мира". Что же касается паспортов, то процесс подачи заявок на их получение превратился в бизнес, который даже самым ярым адептам "русского мира" по силу оплатить.
В то же время Коваленко обратил внимание на любопытный момент: с учетом указа Путина о паспортизации оккупированных территорий от 24 апреля, результат за более чем полтора месяца работы данного процесса, 30 человек, уж совсем не впечатляет. И еще одна интересная подробность: за российскими паспортами выехали жители оккупированных территорий с наличием украинских паспортов. "То есть, обладание ДНРовским блокнотом, как и ожидалось – ни в счет", – иронизирует он.
Ранее новости "Сегодня" со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины сообщали, что российская паспортизация Донбасса настроила местных боевиков против российского гражданства , ведь после этого возрастает риск отправки на передовую и они не смогут пересечь линию разграничения и выезжать в свободную Украину.
Также сообщалось, что в "Л/ДНР" с боевиков принудительно собирают деньги на российские паспорта .
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