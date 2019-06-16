Шекспировская драма на Донбассе: как ФСБ подрывает позиции Суркова и Пушилина

Распиаренной выдачей паспортов Кремль прикрывает провал "русского мира", пишет Злой Одессит

Владислав Сурков. Фото: kremlin.ru..

На фоне объявленной Кремлем массовой выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса, на захваченных боевиками территориях разворачивается драма шекспировских масштабов. А главными ее участниками стали кураторы Донбасса, их марионетки на местах и простые жители ОРДЛО.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

Он сообщает, что в мае против нынешнего "куратора" оккупированной части Донбасса Владислава Суркова и его марионетки Дениса Пушилина генерал-полковник ФСБ Сергей Беседа развернул компанию по подрыву позиций. В т.наз. "республиканский бюджет" Россия стала задерживать выплаты.

Возникший дефицит бюджета, задержки выплат и прочие финансовые проблемы должны привести к росту социально-общественного недовольства Денисом Пушилиным и его покровителем, позиции которого и без того крайне шатки, что в свою очередь послужит причиной для их "замены", предполагает эксперт.

Поскольку контролировать финансовый поток в бюджет т.н. "руководство ДНР" и их "кураторы" полностью не могут, задержки и без того нищенских зарплат и соцвыплат прокатились по всей недореспублике. И на фоне данного коллапса, устроенного "доброжелателями" с Лубянки, Пушилин и Ко запускают целый набор мифов, пишет Коваленко.

По его словам, Пушилин при каждом удобном случае обещает рост зарплат в успешно развивающейся и встающей с колен республике. Правда, повышение это будет не раньше 2020 года, но будет очень, очень существенное!

А тем временем жителей Донбасса в срочном порядке пытаются переориентировать на тему выдачи российских паспортов. В частности, был организован первый автобусный тур в Россию для 30 республиканских "счастливчиков" за паспортами граждан РФ .

Как пишет эксперт, обещаниями и "паспортами" оккупационные власти пытаются заткнуть полный провал даже спонсируемой Кремлем социальной составляющей метастазы "русского мира". Что же касается паспортов, то процесс подачи заявок на их получение превратился в бизнес, который даже самым ярым адептам "русского мира" по силу оплатить.

В то же время Коваленко обратил внимание на любопытный момент: с учетом указа Путина о паспортизации оккупированных территорий от 24 апреля, результат за более чем полтора месяца работы данного процесса, 30 человек, уж совсем не впечатляет. И еще одна интересная подробность: за российскими паспортами выехали жители оккупированных территорий с наличием украинских паспортов. "То есть, обладание ДНРовским блокнотом, как и ожидалось – ни в счет", – иронизирует он.

Ранее новости "Сегодня" со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины сообщали, что российская паспортизация Донбасса настроила местных боевиков против российского гражданства , ведь после этого возрастает риск отправки на передовую и они не смогут пересечь линию разграничения и выезжать в свободную Украину.

Также сообщалось, что в "Л/ДНР" с боевиков принудительно собирают деньги на российские паспорта .

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