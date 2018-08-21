Схема на 5,7 млрд грн: Луценко раскрыл подробности нового дела против Тамразова

По словам генпрокурора, речь идет о финансовых схемах по разворовыванию имущества государственных компаний "Укргазвыдобування" и "Укрнафта"

Бывший первый заместитель председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" (2010-2014) Алексей Тамразов вновь задержан во вторник за содействие преступной организации, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня он задержан по статье 256 за содействие членам преступной организации, по статье 191 (кража в особо крупных размерах). Безусловно, после задержания пройдут следственные действия, а также будет избрана мера пресечения", – сказал Луценко на брифинге в Киеве во вторник.

По словам генпрокурора, речь идет о финансовых схемах по разворовыванию имущества государственных компаний "Укргазвыдобування" и "Укрнафта".

"Реализовав присвоенный газ через подконтрольные предприятия, участники схемы получили прибыль за счет ресурсов государства и народа Украины в сумме более 5,7 миллиарда гривен", – добавил Луценко.

Генпрокурор считает, что Тамразов мог бы быть очень хорошим свидетелем и "через инструмент соглашения со следствием дать окончательные показания о структуре, распределения обязанностей, уголовной схеме и другие подробности о деятельности преступной организации".

При этом Луценко считает, что Тамразов готов работать со следствием.

"Судя из того, что он говорил господину Кулику во время зафиксированного… разговора в официальном порядке то, что он передал на флешке, то, о чем он рассказывал журналистам, свидетельствует о его, мне так кажется, моральной готовности покончить с этой организацией, по крайней мере, помочь следствию это сделать", – сказала генеральный прокурор.

Он отметил, что позитивно относится к такому сотрудничеству, но это зависит от самого Тамразова.

"В случае если он не будет идти на соглашение со следствием, к сожалению, его действия на должности заместителя "Укргазвыдобування" и причастность к структурам, на которые выводились средства…предусматривают ответственность по достаточно серьезным статьям украинского уголовного кодекса", – сказал Луценко.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о проведенной совместной операции Генинспекции ГПУ и СБУ, в результате которой по подозрению в коррупционных действиях был задержан Тамразов.

"После заявления о предложении взятки и получение доказательств задержан бывший первый заместитель председателя правления ОАО "Укргазвыдобування" Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном деятельностью преступной организации Януковича В.Ф." – написал генпрокурор на своей странице.

Напомним, Печерский райсуд постановил 10 августа взять под стражу Тамразова с альтернативой внесения залога в 3 млн гривен.

Как сообщалось, Тамразову инкриминируют дачу взятки в 200 тысяч долларов прокурору Константину Кулику за якобы непродление ареста газа ООО "Фаворит Систем".

Алексей Тамразов на заседании суда об избрании ему меры пресечения заявил, что встретиться с прокурором Константином Куликом его заставил сотрудник СБУ из Мариуполя. Адвокат Тамразова Виталий Коломиец сказал, что его подзащитный готов предоставить больше деталей при перекрестном допросе.

13 августа Тамразов вышел из СИЗО под залог в 3 млн гривен.