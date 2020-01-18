"Схематозов" в ГАСИ не будет – Гончарук

В 2020 году правительство инициирует "большое строительство"

Фото: facebook.com/pg/PMHoncharuk

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо схем.

"Схематозів", зокрема в ДАБІ, не буде.



Це — моя принципова позиція. Буде потрібно — ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, у якому вона є зараз.



Україні потрібна конкурентна будівельна галузь як один із драйверів економіки. 2020-й — рік ініційованого Урядом "Великого будівництва". pic.twitter.com/GyXxs2oQWn — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) January 17, 2020

"Схематозов", в частности, в ГАСИ, не будет. Это – моя принципиальная позиция. Потребуется – ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она есть сейчас", – написал Гончарук в своем микроблоге Twitter.

По его словам, в 2020 году правительство инициирует "большое строительство".

"Украине нужна конкурентная строительная отрасль как один из драйверов экономики", – говорится в сообщении.

Напомним, что история с появлением в СМИ аудиозаписей, якобы сделанных на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом Владимиром Зеленским, получила продолжение.

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал появившиеся в СМИ записи. Однако позже премьер заявил, что написал заявление об отставке.

Но президент Украины Владимир Зеленский дал Алексею Гончаруку еще один шанс.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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