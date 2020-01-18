"Схематозов" в ГАСИ не будет – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо схем.
"Схематозів", зокрема в ДАБІ, не буде.— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) January 17, 2020
Це — моя принципова позиція. Буде потрібно — ліквідуємо ДАБІ в тому вигляді, у якому вона є зараз.
Україні потрібна конкурентна будівельна галузь як один із драйверів економіки. 2020-й — рік ініційованого Урядом "Великого будівництва". pic.twitter.com/GyXxs2oQWn
"Схематозов", в частности, в ГАСИ, не будет. Это – моя принципиальная позиция. Потребуется – ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она есть сейчас", – написал Гончарук в своем микроблоге Twitter.
По его словам, в 2020 году правительство инициирует "большое строительство".
"Украине нужна конкурентная строительная отрасль как один из драйверов экономики", – говорится в сообщении.
Напомним, что история с появлением в СМИ аудиозаписей, якобы сделанных на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом Владимиром Зеленским, получила продолжение.
Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал появившиеся в СМИ записи. Однако позже премьер заявил, что написал заявление об отставке.
Но президент Украины Владимир Зеленский дал Алексею Гончаруку еще один шанс.
Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука
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