Шесть лет назад Россия напала на Украину: Киев обратился к Москве с требованием

Оккупанты принесли в Украину смерти и разрушения и продолжают это делать шесть лет

20 февраля в Украине не только годовщина расстрела Майдана, но и начало вооруженной российской агрессии против Украины – вторжения в Крым с последующей его аннексией и захватом части территорий Донбасса. Министерство иностранных дел обратилось к России с требованием выполнять договоренности и начать процесс урегулирования конфликта.

"В этот день истекает шесть лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. 20 февраля 2014 года российские войска начали оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, подорвав мир и безопасность на континенте. Своими противоправными действиями Россия нарушила основополагающие принципы международного права, на которых базируются международные отношения в современном мире и являются основой для поддержания мира и стабильности – принципы неприменения силы или угрозы силой, уважения суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также нерушимости границ", – говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве напомнили, что последствиями российской агрессии против Украины стали десятки тысяч погибших и раненых, полтора миллиона внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить в условиях оккупации.

"Требуем от России приступить к безусловному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, немедленного прекращения огня и начала урегулирования ситуации в Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов. Призываем международное сообщество к дальнейшему усилению политико-дипломатического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, освобождения незаконно заключенных граждан, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращения России в международное правовое поле", – заявили в МИДе.

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Подробней, как россияне захватывали украинский полуостров, читайте в материале "Сегодня" "Зеленые человечки", приказ не стрелять и битва за корабли: хроника оккупации Крыма-2014.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года после проведения на полуострове незаконного "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом, ни ООН, Россия попыталась незаконно аннексировать Крым, что также не было признано миром. Полуостров почти шесть лет остается оккупированным.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, войны выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

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