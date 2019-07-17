Шесть партий попадут в Верховную Раду – последние данные соцопроса

Соцопрос проведен Центром соцэкспертиз Института социологии НАН Украины

В Верховную Раду вероятнее всего пройдет шесть партий. Такие результаты последнего опроса Центра соцэкспертиз Института социологии.

За "Слугу народа" Дмитрия Разумкова сейчас готовы отдать голоса более 43% избирателей.

За "Oпозицийну платформу – За жизнь" – около 11%. "Европейскую Солидарность" поддерживают более 8%, "Голос" – 7%. "Батькивщина", согласно опросу, набирает 6,8 процента голосов тех, кто придет на участки, а "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,4%. Еще три политсилы: "Сила и честь", Радикальная партия Олега Ляшка и "Оппозиционный блок" Евгения Мураева, учитывая погрешность, имеют шансы преодолеть проходной барьер.

Опрос методом личного интервью провел Центр социальных экспертиз Института социологии НАН Украины с 11 по 16 июля во всех регионах и областях, в частности в Киеве (без учета Крыма и временно оккупированных частей Донбасса). Опрошено 1800 респондентов. Погрешность: не более 2,6%.

Новости "Сегодня" сообщали, что за неделю до выборов Владимир Гройсман обратился к украинцам .

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.

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