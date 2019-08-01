/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Школа молодого депутата: чему учат "слуг народа" в Трускавце и что должны знать новички Рады Илья Требор https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.jpg 2019-08-01T07:23:00+03:00 Политика Депутаты должны присутствовать на заседаниях ВР, а вот регистрировать законопроекты - никому не должны

Народные депутаты от партии "Слуга народа" уехали в Трускавец на недельные курсы бизнес-интенсива. Журналисты "Сегодня" узнали, чему будут учить новичков Рады, а также составили свою памятку для них.

Обязанности

Всю неделю нардепы по 11 часов в день (с 8:30 до 21:30) изучают смежные со своей новой профессией темы. В списке предметов, которым уделят особое внимание, — макроэкономика и бюджетный процесс, политстратегия, публичная политика и законодательная практика.Последние несколько пунктов особо актуальны — в новом парламенте 342 новичка, которые, по закону, должны не только придерживаться Конституции, но и знать регламент ВР.

Итак, что нужно знать каждому "юному нардепу"?

Они обязаны присутствовать на заседаниях Рады и комитетов, лично голосовать в зале, рассматривать обращения избирателей и раз в год подавать декларацию о доходах. А вот регистрировать законопроекты и запросы — это право нардепа, но не обязанность.

Права и деньги

У депутатов есть право освещать свою деятельность в СМИ, полностью или частично финансирующихся из бюджета. Нардеп может претендовать на 10 минут эфира в месяц на радио и на 20 минут на телевидении.

По закону, депутатам полагаются билеты практически на любой вид транспорта — от автобусов до самолетов. Деньги на это закладываются в госбюджет. Компенсируют депутатам и расходы на жилье, если они арендуют квартиру или снимают номер в отеле. Но распространяется это только на тех, кто зарегистрирован дальше, чем 30 км от Киева.

В месяц сумма компенсации на всю депутатскую деятельность может достигать размера зарплаты. Она зависит от должности и может колебаться от 19 до 23 тыс. грн.

Не стоит забывать и о депутатской неприкосновенности, которую снять могут только голосованием в парламенте.

Кроме того, нардепы освобождаются от призыва на воинскую службу и могут учиться за деньги ВР. После окончания каденции парламентария он может вернуться на свое прежнее место работы или быть зачисленным в резерв кадров госслужбы Украины.

Наконец, в случае смерти нардепа местные органы должны предоставить помощь к организации его похорон, независимо от того, депутатом какого созыва он был.

Наметить план

Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар видит определенную пользу от интенсива:

"Если человек не знает ничего, за неделю его нельзя всему научить. Но можно сделать одну полезную вещь. Невежда не знает границ своего невежества. За неделю можно определить пределы незнания и запустить индивидуальный учебный план на много лет вперед".

Нардеп, экс-вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев считает, что интенсив напоминает тренинг личностного роста и есть риск, что в Раду придет много слишком самоуверенных лиц.

"Они, правда, быстро поймут, что к чему. Если же говорить, что должен обязательно знать нардеп, то, во-первых, это регламент — правила структуры, в которой он работает. Во-вторых, он должен понимать хотя бы основы написания законопроектов. Третье — коммуникации с избирателем. Нужно знать, как их принимать, что делать, когда они просят деньги. А избиратели преимущественно всегда просят матпомощь. И нужно уметь объяснить, что у нардепов Рады нет фонда (в отличие от депутатов местного совета). Наконец, нужно выбрать свое направление работы и понимать его. От нардепа не требуется быть одновременно экспертом в транспортном секторе и образовании. Наоборот, чтобы быть политиком, а не политиканом, нужно четко понимать свое направление".

Ответственность нардепа: сегодня и завтра

По закону, нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования в ВР или свои высказывания. Исключения составляют только оскорбления и клевета, за которые предусмотрен штраф до 1360 грн. Вместе с тем, парламентария могут лишить компенсации за депутатскую деятельность, если он без уважительных причин прогуливал заседания комитетов или голосования. Кроме того, за прогулы пленарных заседаний сегодня их штрафуют. Например, только за весь прошлый год за счет прогулов на зарплатах нардепов удалось сэкономить больше 15,8 млн грн. Однако наказание за этот проступок уже в ближайшем будущем может ужесточиться. По словам главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, за непосещение 30% заседаний депутата хотят лишать мандата. А представитель президента в Раде Руслан Стефанчук предлагает штрафовать депутатов на 85 тыс. грн за "кнопкодавство".

Соцсети: "Не палите контору"

Тем временем в соцсетях вовсю кипит работа по сбору "вредных" советов для новоиспеченных нардепов. Юзеры вспоминают "зашквары" прошлых созывов и рекомендуют новичкам не повторять ошибок.

Например, не ломать микрофоны — в VIII созыве этим больше всех грешили депутаты "Самопомощи" и "Свободы". В 2017 году вредителей с мандатом обязали выплатить по 9 тыс. грн за каждый поломанный микрофон.

"Лучше деритесь на площади перед Радой — зрителей будет больше, — ерничают юзеры и добавляют: — Никаких дорогих нарядов, только массмаркет, а то ведь жалко порвать в драке свитер за 50 тыс. грн".

Депутатам. которые любят секретничать — другой лайфхак:

"Лучшие места в Раде — под ложей прессы, вытворяй что хочешь, никто не увидит".

Но больше всего в соцсетях вспоминают истории о депутатах, чьи игривые, а порой скандальные экраны смартфонов попадали в объективы СМИ — нардепы на работе, бывало, не стеснялись вести интимную переписку, занимались "решаловом" и даже обсуждали цену своего голоса "за".

"Хоть вы не палите контору" — назидают новичков опытные юзеры, вспоминая, как один из оппозиционных нардепов однажды сначала под прицелом камер не постеснялся купить туристическую путевку за 135 тыс. евро, а потом радостно удалился за колонну, откуда появился через пару минут и вовсе счастливым.

На фоне всеобщего веселья особняком стоит глава Минздрава Ульяна Супрун. Она у себя в Facebook опубликовала пост, в котором дала новым нардепам несколько серьезных и полезных советов. Например, чиновница призвала нардепов "вынести вопрос здоровья украинцев за пределы политических проектов и карьер" и не позволять персональным амбициям или интересам отдельных депутатов омрачать вопрос безопасности и здоровья украинской нации.

"Количество не значит качество. Не играйте в законодательный спам, который не имеет ничего общего с решением проблем украинцев. Опирайтесь на реальность и не стройте себе воздушных замков", — написала Ульяна Супрун..

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