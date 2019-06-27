Школьница подала в суд на новое украинское правописание

Истица – семиклассница Юлия – требует возврата к предыдущей редакции

На новое украинское правописание подали в суд. Сегодня состоялось первое слушание. Истица – 12-летняя жительница Херсона. Ответчик – Кабмин. Съемочная группа "Сегодня" пообщалась с семиклассницей. Чем не устроило ее новое правописание?

Они преодолели почти 600 километров. Из Херсона в Киев семья Пиргасов приехала на первое заседание по делу обжалования нового украинского правописания. Истица – семиклассница Юлия – требует возврата к предыдущей редакции.

"Меня поразило, то что они так просто изменили нашу замечательную речь на какое-то посмешище, это не современно совсем", – заявляет истица Юлия Пиргас.

Подчеркивает – в табеле по украинскому языку имеет наивысший балл. Учится в украинской школе, растет в украиноязычной семье. Корреспондентов "Сегодня" убеждает – и в быту общается соловьиной. Правда, во время интервью ей не всегда удается подбирать украинские слова.

"Меня практически все не устраивает, я не могу, я не совсем глубоко ознакомилась с этим всем, но мне кажется, что наше правописание, которое сейчас есть, оно меня вполне устраивает", - говорит Юлия Пиргас.

Начинается первое слушание и ... длится не более 10 минут. Выяснилось – Кабмин, который и является ответчиком, поскольку утвердил новую редакцию, не предоставил суду документы, на основании которых новое правописание утверждено.

Адвокат семьи считает – правописание приняли с многочисленными нарушениями.

Новое украинское правописание действительно могут обжаловать, однако не из-за иска семиклассницы, а из-за процедуры. Так оказывается, через неделю после того, как было утверждено правописание – еще неделю в нем меняли правила.

"Знаете ли вы, что новое правописание рассматривалось на заседании Кабмина в течение 15 секунд, то есть люди подняли руки "за", не читая, без просмотра документа, не имея его на руках даже. Поскольку тот документ, который они утвердили, потом правился в течение более чем недели", – отмечает адвокат Дмитрий Ильченко.

Это не выдумки филологов и не очередное переписывание правил в учебниках. К новому правописанию Кабмин и вещатели подошли очень серьезно и ответственно. Потому что новая редакция – это возвращение украинцев к правописной традиции с учетом новейших языковых явлений, – рассказывает "Сегодня" один из авторов документа. До сих пор нас искусственно переучивали.

"Правописание было применено исключительно российское, русской речи. Нас постепенно приучали к одному способу произнесения, видения и одному словарю, который фактически был словарем российским", – считает соавтор нового правописания Павел Мовчан.

Павел Мовчан добавляет: украинское правописание образца 1928-го следовало утвердить еще двадцать лет назад.

Следующее слушание, запланированное на 15 августа, споры не решит, говорит адвокат. Поэтому, в новом году школьники, скорее всего, будут изучать уже новые правила.

Ранее мы писали, что мать школьницы обжаловала в суде новое украинское правописание. Истица считает, что правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий.

Министерство образования Украины рекомендовало пользоваться последней редакцией правил с 3 июня, когда она будет опубликована на его сайте и сайте Национальной академии наук.

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