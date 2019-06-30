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Шло несколько месяцев: украинский журналист получил письмо от Сущенко

30 июня, 14:15

Цимбалюк сообщил, что Сущенко выбрал тематический конверт

Фото: AFP / Vasily MAXIMOV
Фото: AFP / Vasily MAXIMOV.

Украинский журналист Роман Цимбалюк получил письмо от незаконно осужденного в России журналиста Романа Сущенко. Об этом он написал 30 июня на своей странице в Facebook.

Цимбалюк отметил, что письмо шло к нему несколько месяцев.

"Получил письмо от Сущенко. Рома выбрал тематический конверт. Внутри много иронии, шуток, воспоминаний и размышлений о будущем. Пишите письма. Это так же приятно, как и получать ответ. Такой перепиской сейчас редко пользуются", – отметил он.

Других подробностей Цимбалюк не раскрыл.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Его обвинили в шпионаже, 4 июня 2018 года приговорили к 12 годам заключения строгого режима, а в сентябре Верховный суд РФ подтвердил приговор.

В ноябре прошлого года Сущенко этапировали в колонию № 11 в Кирово-Чепецке Кировской области (поселок Утробино).

3 мая 2019 года, во Всемирный день свободы прессы, представители украинских общин Бельгии и украинские дипломаты провели в центре Брюсселя акцию в поддержку Сущенко.

В начале июня украинского политзаключенного посетили в колонии его супруга и дочь.

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Тег Россия, письмо, Цимбалюк, политзаключенные, Сущенко

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Сегодня

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