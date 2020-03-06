Шмыгаль анонсировал на следующей неделе реформу ГАСИ

Премьер отметил, что правительство работает над ликвидацией наиболее коррупционных органов

На следующей неделе правительство проведет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Об этом заявил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", где 6 марта говорят о смене правительства, и что будет исправлять новый Кабинет министров.

По его словам, правительство работает над ликвидацией наиболее коррупционных органов.

"Сегодня мы работаем над ликвидацией наиболее коррупционных органов. В ближайшее время, президент говорил на протяжении двух недель, думаю на следующей неделе мы проведем реформу Государственной архитектурной инспекции", – заявил премьер.

По его словам, есть еще ряд органов, которые являются коррупционными и подлежат либо ликвидации, либо реформированию.

Ранее тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что ждет строительную инспекцию. Он считает, что подход к очищению строительной сферы от коррупции должен быть системным.

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Кроме того, Гончарук пообещал полностью ликвидироватьГосударственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо незаконных "схем".

Напомним, в конце декабря 2019 Министерство цифровой трансформации открыло строительный реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что после скандала с недостроенным жильем "Укрбуда" Кабмин решил более жестко контролировать застройщиков.

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