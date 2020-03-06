Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Шмыгаль анонсировал создание нового министерства

6 марта, 10:57

Сергей Мартынец

Одним из приоритетов нового правительства является развитие промышленности

В Кабинете министров должны появится новые должности. Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил планы создания, как минимум, еще одного нового министерства. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, планируется отдельное ведомство по агропромышленному комплексу и для него назначат и своего министра.

"Сегодня одним из приоритетов является промышленность, развитие экономики и промышленности, увеличение внешнего заказа, сегодня приоритет еще один – развитие агропромышленного комплекса. И это мы видим и говорим в составе правительства. Мы будем создавать отдельное направление и должность под развитие промышленности, отдельную должность и Министерство агропромышленного развития", – сказал Шмыгаль.

Реклама

Отметим, что сейчас агропромышленная сфера относится к компетенции Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

В тренде
Девелопер и глава инвесткомпании: что известно о новом министре региональной политики Алексее Чернышове

Как сообщали новости "Сегодня", Шмыгаль уже озвучивал свое отношение к рынку земли, законопроект по которому сейчас рассматривает Верховной Рада. Непринятие рынка земли грозит коррупцией, считает глава правительства.

Отметим, что после назначения нового состава правительства в Кабмине остались еще четыре вакантных места: в Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте. Также не исключается возвращение экс-чиновников правительства Гончарука. Шмыгаль может дать новую должность экс-министру Дмитрию Дубилету.

Выступление новоиспеченного премьера Дениса Шмыгаля:

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

министерство Кабинет министров Денис Шмыгаль

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный момент
Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный моментУкраина
Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорили
Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорилиПолитика
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика
Кабмин, перезагрузка: как и почему Шмыгаль сменил Гончарука
Кабмин, перезагрузка: как и почему Шмыгаль сменил ГончарукаПолитика
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на Кулебу
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на КулебуПолитика
"Слуги народа" с Зеленским утвердили кандидатов в новый КабминПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...