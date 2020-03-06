Шмыгаль анонсировал создание нового министерства

В Кабинете министров должны появится новые должности. Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил планы создания, как минимум, еще одного нового министерства. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, планируется отдельное ведомство по агропромышленному комплексу и для него назначат и своего министра.

"Сегодня одним из приоритетов является промышленность, развитие экономики и промышленности, увеличение внешнего заказа, сегодня приоритет еще один – развитие агропромышленного комплекса. И это мы видим и говорим в составе правительства. Мы будем создавать отдельное направление и должность под развитие промышленности, отдельную должность и Министерство агропромышленного развития", – сказал Шмыгаль.

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Отметим, что сейчас агропромышленная сфера относится к компетенции Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

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Как сообщали новости "Сегодня", Шмыгаль уже озвучивал свое отношение к рынку земли, законопроект по которому сейчас рассматривает Верховной Рада. Непринятие рынка земли грозит коррупцией, считает глава правительства.

Отметим, что после назначения нового состава правительства в Кабмине остались еще четыре вакантных места: в Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте. Также не исключается возвращение экс-чиновников правительства Гончарука. Шмыгаль может дать новую должность экс-министру Дмитрию Дубилету.

Выступление новоиспеченного премьера Дениса Шмыгаля:

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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