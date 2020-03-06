Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Шмыгаль может дать новую должность экс-министру Дубилету

6 марта, 10:10

Сергей Мартынец

У премьера с Дубилетом будет разговор относительно его будущего

Премьер-министр Денис Шмыгаль намерен дать новую должность бывшему министру Кабинета министров в правительстве Гончарука Дмитрию Дубилету. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, с Дубилетом будет разговор относительно его будущего в работе с новой властью.

"Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды. И предыдущее правительство, это команда, и каждый из них может найти себя и работать в интересах Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного из них, в том числе и от господина Дубилета. Если вы посмотрите на его посты, то он в команде, он сейчас едет отдохнуть и будет продолжать работать. Должности пока нет, но мы об этом с ним поговорим", – сказал Шмыгаль и добавил, что к работе Дубилета нет претензий.

Реклама

Читайте также: Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют

Премьер добавил, что правительство было переформатировано для того, чтобы стать еще более эффективным и важно поставить людей на такие роли, что принесет результат.

В тренде
Украина передала список из более 200 лиц для будущего обмена пленными – Зеленский

Как сообщали новости "Сегодня", сам Дубилет заявлял, что может остаться работать в новом правительстве. По его словам, большинство проектов, которыми он занимался, не завершены и он хотел бы продолжить над ними работу.

4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, а потом обновила и Кабинет министров, в который вошли 15 министров (осталось еще четыре вакантных места: в Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте). Полный список министров в новом правительстве.

Выступление новоиспеченного премьера Дениса Шмыгаля:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Кабинет министров Дмитрий Дубилет Денис Шмыгаль

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный момент
Шмыгаль стал премьером и представил новый Кабмин: что известно на данный моментУкраина
Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорили
Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорилиПолитика
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика
Кабмин, перезагрузка: как и почему Шмыгаль сменил Гончарука
Кабмин, перезагрузка: как и почему Шмыгаль сменил ГончарукаПолитика
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на Кулебу
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на КулебуПолитика
"Слуги народа" с Зеленским утвердили кандидатов в новый КабминПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...