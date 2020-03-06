Шмыгаль может дать новую должность экс-министру Дубилету

У премьера с Дубилетом будет разговор относительно его будущего

Премьер-министр Денис Шмыгаль намерен дать новую должность бывшему министру Кабинета министров в правительстве Гончарука Дмитрию Дубилету. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, с Дубилетом будет разговор относительно его будущего в работе с новой властью.

"Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды. И предыдущее правительство, это команда, и каждый из них может найти себя и работать в интересах Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного из них, в том числе и от господина Дубилета. Если вы посмотрите на его посты, то он в команде, он сейчас едет отдохнуть и будет продолжать работать. Должности пока нет, но мы об этом с ним поговорим", – сказал Шмыгаль и добавил, что к работе Дубилета нет претензий.

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Премьер добавил, что правительство было переформатировано для того, чтобы стать еще более эффективным и важно поставить людей на такие роли, что принесет результат.

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Как сообщали новости "Сегодня", сам Дубилет заявлял, что может остаться работать в новом правительстве. По его словам, большинство проектов, которыми он занимался, не завершены и он хотел бы продолжить над ними работу.

4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, а потом обновила и Кабинет министров, в который вошли 15 министров (осталось еще четыре вакантных места: в Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте). Полный список министров в новом правительстве.

Выступление новоиспеченного премьера Дениса Шмыгаля:

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