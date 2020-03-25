Шмыгаль назвал главный источник коронавируса в Украине

В Украину возвращается большое количество украинцев из Европы и других стран мира

Кабинет министров намерен закрыть границы для любых пассажирских перевозок, чтобы прекратить поток людей в Украину. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает главным источником попадания коронавируса в страну именно украинцев, которые возвращаются из Европы. Об этом он сказал на сегодняшнем заседании правительства.

"За последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за границы, и этот поток продолжается. Это увеличивает количество зараженных людей. Приезжают в Украину и дальше уже происходит гиперболическое развитие этой болезни", – сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее Украина уже закрыла авиасообщение, а также пассажирские перевозки на автобусах, поездах и самолетах внутри страны. Отметим, что в последние дни из Европы в Украину приезжают поезда с тысячами украинцев. Также стало известно, что украинцы без теста на коронавирус не смогут попасть в страну.

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Как сообщали новости "Сегодня", на заседании правительства было принято решение о продлении ограничительных мер в стране. Изначально карантин был введен до 3 апреля, но ситуация в Украине с распространением коронавируса не улучшается. В связи с этим в Украине продлили карантин и ввели режим чрезвычайной ситуации.

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