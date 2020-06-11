Шмыгаль назвал условие для ужесточения карантина в Украине

В последнее время в Украине, после ослабления ограничений, стало больше больных каждые сутки

В Украине может быть усилен карантинный режим, если не менее 10 областей будут показывать рост заболеваемости на COVID-19. На данный момент правительство не намерено ужесточать ограничения из-за вспышки заболеваемости. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин (смягчения в зависимости от эпидемической ситуации), но ряд областей еще не перешел даже ко второму этапу смягчения карантина из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В то же время он заявил, что правительство не намерено в ближайшее время менять систему управления карантином, поскольку нынешних мер достаточно для того, чтоб сдерживать эпидемию.

"Относительно усиления мер, это тоже прописано, если в критическом количестве областей случится ситуация, которая приведет к росту (заболеваний COVID-19) – 10 областей и больше, если мы будем видеть такой гиперболический рост заболеваемости – это будет поводом для принятия решение об усилении карантинных мер в стране. От этого никто не застрахован. Видим, что в ряде стран есть повторные волны (коронавируса – ред.)", – сказал Шмыгаль и добавил, что в этом вопросе также лежит большая ответственность и на украинцах по соблюдению карантина.

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Также он прокомментировал вопрос, могут ли быть отменены местные выборы в Украине, если будет вспышка коронавируса и усилен карантин. По его словам, пока что планируется их проведение.

"Если в Украине будут основания для введения тотального карантинного ограничения, то, наверно, мы будет вынуждены перенести эти выборы. Пока мы надеемся, что будем управлять адаптивными механизмами контроля этой болезни, чтобы в октябре провести выборы", – добавил премьер.

Как сообщали новости "Сегодня", только за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 689 новых случаев COVID-19, что является антирекордом за все время эпидемии. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил вспышку коронавируса в Украине.

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