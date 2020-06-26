Вспышка коронавируса в Украине: возможна остановка общественного транспорта в городах

Такое решение зависит от местных властей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает, что в некоторых регионах страны могут снова остановить общественный транспорт из-за распространения пандемии коронавируса.

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Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина.

"Есть рост количества больных. Относительно закрытия транспорта – это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", – заметил Шмыгаль.

Премьер уточнил, что ситуация будет зависеть от загруженности койко-мест в больницах, темпов прироста больных коронавирусом и ряда других показателей.

"Инициатором (остановки общественного транспорта – Ред.) должен стать киевский городской голова. Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или/и будем вводить карантин на государственном уровне", – объяснил Шмыгаль о возможности остановки транспорта в Киеве.

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Напомним, что ранее мэр столицы Виталий Кличко пригрозил снова ограничить работу транспорта.

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