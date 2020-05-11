Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости политики

Шмыгаль о послаблении карантина: Наступает самый ответственный момент

11 мая, 03:37

Елена Вус

Глава правительства поблагодарил всех украинцев, которые добросовестно соблюдают карантинные правила

В понедельник, 11 мая, в Украине будут послаблены первые карантинные ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина.

Об этом напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это означает, что местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут оставлять в силе определенные ограничения", - написал он на своей страничке в Facebook..

Реклама

Премьер подчеркнул, что это ответственная позиция руководителей городов, которые руководствуются цифрами Минздрава и динамикой распространения болезни.

Также глава правительства поблагодарил всех украинцев, которые добросовестно соблюдают карантинные правила в течении двух месяцев.

"Я знаю, что это было не просто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии", – отметил он.

Шмыгаль напомнил, что сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным.

В тренде
Саакашвили назвал должность, на которую его назначит Зеленский

Реклама

"Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее", – резюмировал он.

Ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов.

Подробнее о том, работа каких заведений будет разрешена уже с понедельника, читайте в материале: Карантин ослабляют: кому разрешат работать с 11 мая.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин коронавирус ограничения Денис Шмыгаль COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это не конкурс танцев на костях": заявление Зеленского ко Дню победы над нацизмомПолитика
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировал
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировалПолитика
Зеленский: В Донецке и в Симферополе установят колокола мира
Зеленский: В Донецке и в Симферополе установят колокола мираПолитика
Филатов жестко ответил Кравчуку на призыв наказывать мэров за
Филатов жестко ответил Кравчуку на призыв наказывать мэров за "беспредел"Украина
Ландсбергис о Второй мировой: Россия считает эту войну своей правильно – она ее начала и не может закончить
Ландсбергис о Второй мировой: Россия считает эту войну своей правильно – она ее начала и не может закончитьПолитика
Зеленский приехал на границу с Венгрией: пообещал новые дороги и пункты пропуска
Зеленский приехал на границу с Венгрией: пообещал новые дороги и пункты пропускаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...