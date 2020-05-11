Шмыгаль о послаблении карантина: Наступает самый ответственный момент

В понедельник, 11 мая, в Украине будут послаблены первые карантинные ограничения и начнет работать концепция адаптивного карантина.
Об этом напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это означает, что местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут оставлять в силе определенные ограничения", - написал он на своей страничке в Facebook..
Премьер подчеркнул, что это ответственная позиция руководителей городов, которые руководствуются цифрами Минздрава и динамикой распространения болезни.
Также глава правительства поблагодарил всех украинцев, которые добросовестно соблюдают карантинные правила в течении двух месяцев.
"Я знаю, что это было не просто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии", – отметил он.
Шмыгаль напомнил, что сейчас наступает самый ответственный момент, ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным.
"Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее", – резюмировал он.
Ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов.
Подробнее о том, работа каких заведений будет разрешена уже с понедельника, читайте в материале: Карантин ослабляют: кому разрешат работать с 11 мая.
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