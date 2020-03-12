Шмыгаль обратился к украинцам из-за коронавируса: Мы понимаем, как действовать

В среду вечером, 11 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее объяснил, почему в Украине ввели карантин, записал видеообращение, в котором заверил украинцев, что правительство контролирует ситуацию вокруг коронавируса в стране.

По его словам, Кабмин способен минимизировать распространение коронавируса в стране.

"Сегодня мир столкнулся с одним из величайших вызовов и угроз, которые были на протяжении последнего десятилетия, а возможно даже и за последние века. Многие стран не вовремя среагировали на серьезность этого вызова. Поэтому Украина и правительство Украины вовремя принимают все меры. Мы реагируем на тот вызов, с которым сегодня столкнулся мир. И сегодня Украина принимает превентивные меры для того, чтобы обезопасить украинских граждан от ускорения распространения этой инфекции в Украине", – отметил он.

Шмыгаль напомнил, что в Украине пока зарегистрирован только один заболевший коронавирусом, еще четыре человека проходят обсервацию.

Меры, которые принимает правительство:

карантин в учебных заведениях на 3 недели,

запрет массовых культурных и спортивных мероприятий в Украине,

запрет мероприятий, в которых принимают участие 200 и более человек одновременно,

спортивные соревнования проводят без участия зрителей,

введен запрет экспорт средств индивидуальной защиты по определенному Минэкономики списку

Также Шмыгаль подчеркнул, что правительство ведет переговоры с международными партнерами по поддержке технологически и методологически в борьбе с коронавирусом.

"В целом действуют очень простые и четкие правила, как не заразиться. Это: соблюдение соответствующих дистанций, соблюдение личной гигиены, самоизоляция в случае ощущения, что есть болезнь", – напомнил премьер. В тренде До смерти Путина: журналист объяснил, почему Россия будет продолжать войну в Украине

Видео: t.me/PM_Shmigal

Также он пожелал украинцам крепкого здоровья и выразил надежду, что Украине удастся без потерь здоровья пройти этот мировой вызов.

"Ситуация в Украине контролируемая. Правительство принимает все необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса. Мы понимаем как действовать на границах, в аэропортах, у нас четкие механизмы, которые минимизируют распространение вируса в пределах страны. Уверен, что совместными действиями государства и граждан Украина сможет противостоять мировому вызову", – резюмировал Шмыгаль.

Напомним, что Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19. Среди этих решений — общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Соответствующее заявление размещено на сайте правительства.

Также в Кабмине объяснили, что пока не собираются вводить ограничения на передвижения внутри страны, но такая мера не исключена в будущем.

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