Шмыгаль объяснил "бунт" некоторых мэров из-за "красных" зон карантина

Вслед за министром здравоохранения "карантинный бунт" некоторых городов прокомментировал и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он считает, что нежелание некоторых мэров вводить ограничения – это чисто политические решения перед выборами.

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Об этом глава правительства рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Большинство людей понимает опасность и понимает, что ограничения должны быть. Вопрос: какие это должны быть ограничения, в каких количествах, пределах и так далее? Те вещи, о которых вы говорите, когда двое мэров выразили несогласие… Они имеют право выражать несогласие. Это политические фигуры. Они проявляют политическую активность на фоне предвыборного процесса. Но в то же время государство имеет в руках все инструменты для того, чтобы процесс был управляемый", – сказал Шмыгаль.

По его мнению, большинство мэров городов ответственные люди и вспомнил, как сам руководил Ивано-Франковской областью.

"Заявления мэров, по моему мнению, политические. Всего с мэрами у нас есть диалог, конструктивное сотрудничество. Мы не один селектор вместе провели, со многими мэрами сотрудничаем. Моя история и на посту премьер-министра началась с регионов. И я понимаю и ответственность мэров, их психологию и подходы их к работе", – утверждает он.

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Напомним, с 1 августа Украину поделили на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации (зеленая, желтая, оранжевая и красная). Первым "красными" стали Тернополь и Луцк. После этого власти Тернополя выступили против отнесения города к "красной" зоне. По словам мэра, жителей города никто не заставит жить в одной зоне.

Позже Луцк вслед за Тернополем отказался вводить жесткий карантин. Местные власти не видели необходимости в дополнительных мерах.

Видео: Сергей Надал, Facebook

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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