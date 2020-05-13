Шмыгаль объяснил, почему в Украине не запускают транспорт

Украинцы еще не скоро смогут ездить в маршрутках и метро

Общественный транспорт в Украине запустят на третьем этапе выход из карантина, поскольку сейчас еще существует опасность новой вспышки эпидемии. Об этом на заседании Верховной Рады сказал во время Часа вопросов к правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

На вопрос о запуске общественного транспорта он показал депутатам сравнительную диаграмму эпидемии коронавируса в Украине с Испанией и Италией, где были серьезные вспышки заболеваний и там врачи не справлялись с количеством пациентов.

Премьер отметил, если работу транспорта восстановить сейчас, то возникнет новая вспышка коронавируса и это отбросит Украину в начало карантина.

"Только на третьем этапе мы сможем позволить себе при определенных правилах, при соблюдении санитарной, эпидемиологической, гигиенической дисциплины и поведения вводить возобновление работы пригородного транспорта, далее междугородного транспорта, далее метро", – заявил Шмыгаль.

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Напомним, ранее Кабмин представил план, как Украина будет выходить из карантина. В правительстве рассчитывают сделать это в пять этапов. Если говорить об общественном транспорте на третьем этапе, то для этого есть определенные условия.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, когда заработает общественный транспорт в Украине. По его словам, это произойдет после 22 мая. Он отметил, что пока сложность в вопросе запуска метро.

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