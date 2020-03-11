Шмыгаль объяснил, почему в Украине ввели карантин

Украина не стала тянуть с коронавирусом, как другие страны, и заранее ввела карантин по всей стране

Введение карантина в Украине – это вынужденная мера и действие на опережение, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на государственные органы власти карантин не распространяется, то есть, например, Верховная Рада будет работать в обычном режиме, поскольку она принимает решения государственного значения и не может прекратить работу.

"Это сбалансированное решение на сегодняшний день. Мы каждый день анализируем ситуацию в Европе и мире, мы видим, как стремительно развивается ситуация в Италии, Германии, в странах с развитой экономикой. Мы не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост, мы хотим максимально защитить украинцев и как можно легче пройти этот период", – сказал Шмыгаль.

Читайте также: Расписание авиарейсов из Украины поменяли из-за коронавируса

Он выразил надежду, что к лету эпидемия пойдет на спад и рассчитывает, что будут найдено средство борьбы с коронавирусом.

"Сегодня не идет речь, что нас обойдет стороной эта эпидемия … Вопрос в том, чтобы как можно мягче пройти этот период и максимальное количество граждан защитить от этого вируса", – подчеркнул премьер. В тренде До смерти Путина: журналист объяснил, почему Россия будет продолжать войну в Украине

Глава правительства отметил, что власть со своей стороны сделала определенные шаги – запретила массовые собрания, мероприятия, занятия в учебных заведениях и т.д., а остальное – нахождение в общественных местах, в транспорте – зависит от самоорганизации украинцев. Читайте подробней рекомендации врачей, как защититься от коронавируса.

"Я буду призывать и просить всех относится к этому (карантину) с пониманием – мы действуем в протоколах и в рамках алгоритмов, которые согласованы со Всемирной организацией здоровья", – сказал Шмыгаль и добавил, что Украина решила действовать на опережение в отличие от других стран, которые опоздали с этими мерами.

Как сообщали новости "Сегодня", пока правительство решало вопрос общенационального карантина, превентивные меры против вируса приняли в Киеве. Читайте подробней, что будут закрывать и отменять в Киеве из-за карантина.

Напомним, что в Украине на сегодняшний день зафиксирован лишь один подтвержденный случай заражения коронавирусом.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама