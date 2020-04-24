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  1. Новости политики

Шмыгаль подтвердил увольнение Нефьодова и Верланова вместе с заместителями

24 апреля, 20:38

Елена Кузьмич

Шмыгаль заявил, что правительство в ближайшее время планируют назначить новых эффективных руководителей ведомств

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство на внеочередном заседании в соответствии со статьей 87 (1) Закона Украины "О государственной службе" уволило нескольких чиновников.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Были уволены:

▪️ председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов;

▪️ заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Роберт Зелди;

▪️ заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей Петухов;

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▪️ заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Денис Шендрик;

▪️ председатель Государственной налоговой службы Украины Верланов Сергей;

▪️ заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Дмитрий Венцковский.

"В ближайшее время планируем назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства", – заявил Денис Шмыгаль.

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Напомним, что в конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефьодов стал руководителем Таможенной службы в июле 2019 года.

Ранее сообщалось, что экс-министр финансов Игорь Уманский еще до своего увольнения инициировал отставки глав таможенной и налоговой служб.

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увольнение таможня Максим Нефьодов Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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