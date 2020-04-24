Шмыгаль подтвердил увольнение Нефьодова и Верланова вместе с заместителями

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство на внеочередном заседании в соответствии со статьей 87 (1) Закона Украины "О государственной службе" уволило нескольких чиновников.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Были уволены:
▪️ председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов;
▪️ заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Роберт Зелди;
▪️ заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей Петухов;
▪️ заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Денис Шендрик;
▪️ председатель Государственной налоговой службы Украины Верланов Сергей;
▪️ заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Дмитрий Венцковский.
"В ближайшее время планируем назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства", – заявил Денис Шмыгаль.
Напомним, что в конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.
Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефьодов стал руководителем Таможенной службы в июле 2019 года.
Ранее сообщалось, что экс-министр финансов Игорь Уманский еще до своего увольнения инициировал отставки глав таможенной и налоговой служб.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк