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Шмыгаль потребовал "жесткого наказания негодяев", избивших активистов у Шевченковского суда

16 июня, 08:31

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

В суде рассматривали дело Сергея Стерненко

В Киеве под Шевченковским судом, где рассматривали дело Сергея Стерненко, полицейские задержали активистов. Одного из них копы били ногами. Вопиющий случай прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Абсолютно неприемлемыми считаю те случаи, которые у нас произошли в стране. Сочувствую пострадавшим, их семьям. Считаю, что негодяи, которые одеваются в форму национальной полиции, совершают преступления и должны быть неотвратимо и жестко наказаны", – заявил Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее мы сообщали, что 15 июня возле Шевченковского суда полицейские задержали Николая Выговского, Александра Кирьякова и еще нескольких человек. Кроме того, в ситуацию вмешались народные депутаты, в частности, Роман Лозинский. Он пожаловался, что ему порвали футболку.

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А в полиции уточнили, что под зданием суда задержали пять человек, а по факту применения силы полицейскими назначено служебное расследование.

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Напомним, 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

Как известно, 24 мая 2018 года экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот.

Предыдущее заседание суда об избрании меры пресечения проходило 12 июня. Тогда также произошла стычка между активистами и полицией:

Видео: PavlovskyNews

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