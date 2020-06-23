Шмыгаль признал, что тотальный карантин опаснее самого коронавируса

Украина уже прочувствовала на себе последствия более двух месяцев простоя экономики

Эпидемия COVID-19 и введение из-за него карантина привело к падению экономики Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль тоже признает, что тотальный карантин опаснее самого коронавируса.

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Об этом он рассказал в интервью, видео которого опубликовал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что уже неделю эпидемия показывает рост заболеваемости, и для того, чтобы сейчас не получить такую волну коронавируса, как в Испании или Италии, необходимо принимать меры.

"Полный карантин – он разрушает экономику и может привести к еще более фатальным последствиям, чем просто коронавирус. Поэтому Украина использует модель адаптивного карантина. Европа тоже называет такие модели локальными карантинами", – сказал Шмыгаль.

Поэтому, отметил премьер, чтобы не допустить еще большего распространения эпидемии, чтобы спасти жизни украинцев, правительство вынуждено было пойти на более жесткие меры – штрафовать граждан и бизнес за несоблюдение карантина.

Отметим, что власти начинают говорить о начале второй волны коронавируса в Украине. Если в мае заболеваемость колебалась на уровне 300-500 человек в сутки, то теперь эпидемия вышла на уровень 700-800 в сутки, было и более 900. Чиновники сетуют, что украинцы перестали соблюдать карантинные ограничения и это вызвало рост заболеваемости. В связи с этим правительство решило жестко взяться за контроль над соблюдением противоэпидемических правил. В Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина – за неделю хотят провести 10 тысяч проверок.

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