Шмыгаль прогнозирует в Украине десятилетие экономического прорыва

В 2020-е годы Украину может ждать подъем, даже несмотря на мировой кризис

Пока на Западе ухудшают прогнозы своей экономики, в Украине видят потенциал для экономического прорыв в ближайшие десять лет.

Реклама

Об этом заявил во время виртуального круглого стола премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

Он отметил, что сейчас много экономистов, социологов, журналистов начали говорить о том, что 2020-е годы могут стать потерянным десятилетием в смысле экономического развития. Но глава правительства опроверг эту пессимистическую точку зрения.

"Я уверен, что если мы будем совместно и настойчиво работать, то нам удастся избежать таких сценариев однозначно. Украина точно имеет все необходимые для этого ресурсы. Наше правительство имеет видение и желание сделать так, чтобы это десятилетие стало десятилетием экономического прорыва", – подчеркнул Шмыгаль.

Отметим, что экономика страны потерпела сокрушительный удар с началом пандемии в мире, и в Украине в частности. Пару месяцев страна вообще практически намертво "стояла". Как сообщали новости "Сегодня", НБУ назвал пять причин падения украинской экономики.

Реклама

В Кабмине, к слову, ожидают, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%. При этом в правительстве уже предупредили, что не следует ждать очень быстрого завершения кризиса. Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама