Шмыгаль провел телемост с Китаем по коронавирусу: появились подробности

После того, как Китай практически победил коронавирус, премьер-министр Дмитрий Шмыгаль провел телемост с китайскими врачами и попросил их поделиться опытом борьбы с пандемией. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, телемост был открыт из посольства Китая в Украине – Шмыгаль был с китайским послом Фан Сяньжуном.

"В городах Китая уровень заболеваемости идет на спад, поэтому их опыт неоценим. Коронавирус стал вызовом номер один для всего мира. Объединение усилий наиболее важное для победы. Мы еще в начале борьбы с пандемией и хотели бы получить советы и навыки, которые получили наши китайские партнеры. Это первая встреча в подобном формате. Хочу поблагодарить КНР и лично посла Фан Сяньжуна за быструю реакцию и организацию этого телемоста. Ведь их опыт будет нам особенно нужен в ближайшие две недели. Договорились, что телемосты между врачами будут проходить на более регулярной основе в рабочем порядке", – написал премьер-министр.

/ Фото: kmu.gov.ua

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/ Фото: kmu.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что если не соблюдать профилактические мероприятия, то в Украине могут заразиться коронавирусом и сотни тысяч, и даже миллионы человек. Но если действовать жестко, как в Китае, то заболеваемость пойдет на спад.

По состоянию на 24 марта в Украине 97 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи коронавируса выявлены в Днепропетровской области – 2, Донецкой – 1, Житомирской – 2 (1 летальный), Ивано-Франковской – 5 (1 летальный), Киевской – 15 (из них 10 в течение суток), Львовской – 2, Тернопольской – 2 (из которых 1 за последние сутки), Черновицкой – 38 (1 летальный), Черкасской – 1 и в городе Киеве – 29. Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент.

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