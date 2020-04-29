Шмыгаль раскритиковал призывы "досрочно" ослабить карантин

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал просьбы ускорить выход из карантина. Он призвал не манипулировать темой послабления карантинных ограничений в Украине, поскольку преждевременный выход может грозить новой вспышкой заболеваемости. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

Глава правительства призвал политические силы не призывать украинцев к протестам и дождаться планового выхода из карантина.

"К правительству поступает много обращений относительно необходимости послабления карантина… Я хочу обратиться ко всем украинцам, особенно к представителям бизнеса: то, что у нас меньше больных в сравнении с другими странами – это заслуга карантинных мер, в первую очередь вашей ответственности и соблюдения этих ограничений. Мы вовремя зашли в карантин и вовремя из него выйдем, будьте в этом уверены. Те безответственные призывы преждевременно выйти из карантина подвергают украинцев опасности. Мы понимаем, когда и какие шаги нам нужно сделать, мы оглашали план с пяти этапов по выходу из карантина … Я прошу политические силы, различные группы влияния не манипулировать этими вещами, не призывать украинцев к каким-то протестам – мы просто получим следующий этап роста заболеваемости", – сказал Шмыгаль.

Министр заверил, что карантин точно будет послаблен, но только в том случае, если количество заболевших украинцев не будет увеличиваться.

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Напомним, на прошлом заседании правительство продлило действие карантина в Украине до 11 мая в связи с тем, что пик эпидемии коронавируса ожидается на первые дни мая. Кроме того, Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. В первую очередь, если в течение десяти дней подряд соотношение новых случаев COVID-19 среди всех протестированных не изменится или ежедневное отклонение удержится на уровне 5%, в таком случае правительство откроет парки и зоны отдыха, часть объектов индустрии красоты, разрешит тренировки командных видов спорта.

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