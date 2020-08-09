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Шмыгаль рассказал, чем привлечет бизнес в свободные экономические зоны Донбасса

9 августа, 19:26

Алексей Гиндич Алексей Гиндич

Тем, кто готов торговать вблизи линии разграничения, сулят налоговые льготы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о преференциях, которые может получить бизнес в свободных экономических зонах Донбасса, – ранее первый президент Украины Леонид Кравчук предлагал дать такой статус Донецкой и Луганской областям. Как будут работать подобные зоны, Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Радио Свобода".

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"Что касается создания привлекательных условий для бизнеса (я даже не говорю сейчас об инвесторах), который придет на территории, которые сегодня временно оккупированы, территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, мы имеем несколько направлений. То есть это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Это конкретные шаги, которые Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят", – поделился глава правительства.

По его словам, такая стратегия должна стимулировать создание на этих территориях новых рабочих мест, что позволит наполнять местные бюджеты. .

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"Зоны приоритетного развития – это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в пределах какой-то границы от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона", – рассказал Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский посетил Донбасс, где объехал 400 километров передовой. В Бахмуте он заходил в супермаркет и заночевал у военных. По его словам, он приехал на передовую, чтобы ознакомиться с ситуацией, узнать, как идет служба у воинов ВСУ. Президент не только пообщался с нашими военными, но еще и вручил им государственные награды.

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Донбасс Минэкономики леонид кравчук свободная экономическая зона Денис Шмыгаль

Источник: Радио Свобода

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