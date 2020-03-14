Шмыгаль рассказал о готовности Украины к кризису, а Трамп доволен "нефтяной войной": главные высказывания недели

Глава МВД и президент пообещали разобраться с теми, кто спекулирует на пандемии коронавируса

Родственники жертв катастрофы MH17 уверены, что ЗРК "Бук", из которого был сделан роковой выстрел по самолету, был доставлен из России – и не перестают надеяться на то, что все виновные будут наказаны. Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: У нас будет отдельный разговор с поставщиками масок и экспресс-тестов по поводу спекулятивных цен

У власти будет отдельный разговор с производителями и поставщиками масок и экспресс-тестов из-за спекулятивных цен. Об этом на выездном заседании Кабмина заявил президент Владимир Зеленский, который ранее сообщил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны будет обсуждаться вопрос закрытия границ.

"Будет обсуждено обеспечение необходимыми средствами больниц и аптек – речь и о масках, и экспресс-тестах. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать – это война и здоровье людей. В некоторых аптеках цена тестов превышает 10 тыс. грн. Поэтому у нас будет отдельный разговор и с производителями и поставщиками относительно спекулятивных цен", - сказал он.

Зеленский также отметил, что, согласно докладу министра внутренних дел Арсена Авакова, в "Борисполе" сегодня арестовали большую партию медицинских масок.

"Утром в Борисполе арестовали груз, полторы тонны медицинских масок, которые направлялись в Арабские Эмираты и Рим. Это один груз, два случая. Сейчас маски конфискованы. Уголовное производство имеет место, будут отвечать. Я считаю, что эти маски должны работать на украинцев", - заявил Арсен Аваков и добавил, что маски пытались вывезти вопреки решению правительства, которое запретило экспорт масок.

Денис Шмыгаль: Украина на пороге экономического кризиса

Новый экономический кризис Украина встретит в лучшем состоянии, чем в 2008 году. Такое мнение высказал премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге после заседания правительства.

"Мы стоим на пороге, а в некоторых странах уже в начале, финансово-экономического кризиса. Украина в этот кризис входит намного сильнее, чем это было в 2008 году. У нас как никогда большая ликвидность в банках. У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу. У нас достаточно положительный диалог с Международным валютным фондом", – сказал он.

Новоназначенный глава правительства отметил, что 10 марта во время разговора с руководством МВФ была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества "без изменения условий, курса".

"Из восьми параметров, которые мы должны были выполнить, у нас остается два параметра. Мы надеемся все выполнить в течение двух, максимум трех недель", – сказал он.

Напоследок премьер выразил уверенность в том, что Украина готова встретить финансовый кризис.

Энтон Котте: Для меня очевидно, что российский ЗРК "Бук" был доставлен в Украину из России

9 марта в Нидерландах в 10:00 (в 11:00 по Киеву) стартовал судебный процесс по делу MH17. Авиакатастрофа малазийского Boeing-777 в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом 17 июля 2014 года стала настоящим шоком не только для Нидерландов, но и для всего мира. Погибли 298 невинных людей, в том числе 80 детей. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов.

Среди обвиняемых, которые, по версии следствия, были непосредственно причастны к транспортировке российского ЗРК "Бук" на территорию Украины, – трое россиян и один украинец.

Накануне старта судебного процесса корреспондент сайта "Сегодня" побывала в Национальном мемориале MH17, который находится возле международного нидерландского аэропорта "Схипхол" и поговорила, кроме прочего, с Энтоном Котте, который потерял в этой трагедии сына, невестку и шестилетнего внука.

Видео: Сегодня

Энтон Котте надеется, что виновных привлекут к ответственности. От судебного процесса, который стартует сегодня, он много не ждет, но надеется, что высшее руководство РФ, в том числе и военное, понесет ответственность.

"Понимаете, обвиняемые по делу MH17 сделали свою работу. Но они сделали свою работу по заказу. И этот заказ поступил от кого-то другого... Для меня очевидно, что российский ЗРК "Бук" был доставлен из России в Украину. Для того, чтобы это сделать, необходимо решение на самом высшем уровне", – рассказал господин Котте.

Полностью интервью читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Интервью с родственником погибших на MH17: "России неудобно в своей шкуре, они хотят избежать ответственности".

Юрий Бутусов: Россия продолжит войну в Украине до смерти Путина

Решение Государственной думы России внести правки в конституцию и разрешить нынешнему президенту РФ Владимиру Путину снова баллотироваться на высший пост грозит Украине продолжением войны на Донбассе и оккупации Крыма. Об этом известный украинский журналист Юрий Бутусов пишет на своей странице в Facebook.

"Россия продолжит войну в Украине до смерти Путина. Потому что потеря власти Путину даже теоретически не грозит, и он сделает все, чтобы довести до завершения свои главные политические проекты – раскол Украины и оккупацию Донбасса и Крыма", – считает журналист.

Он напомнил, что 10 марта Путин получил право стать пожизненным президентом Российской Федерации.

"Это, в принципе, и так ясно читалось – бывший офицер КГБ демократию презирает. Это значит, что политика России останется неизменной. Политических рисков для Путина быть не может, он на престоле уже несменяемый, ведь оппозиции в РФ нет. А значит, Путин продолжит без всяких рисков свою политику – продолжит войну против Украины, продолжит подрывать изнутри Молдову и Грузию, продолжит другие не объявленные войны", – прогнозирует Бутусов.

Доналд Трамп: Из-за спора Саудовской Аравии с Россией цены на нефть на том уровне, о котором я только мог мечтать

Президент США Дональд Трамп доволен тем, что конфликт между Россией и Саудовской Аравией по поводу объемов добычи нефти привел к снижению цен на топливо на мировом рынке.

Такое заявление американский лидер сделал в четверг, 12 марта, на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме, когда главу администрации США попросили прокомментировать состоявшийся у него в понедельник телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

"Я его спросил, что происходит. У них спор с Россией. Из-за этого цены на нефть снизились", — ответил Трамп.

Президент США добавил, что его радуют нынешние цены на топливо.

"Могу вам сказать, что цены на нефть сейчас на таком уровне, о котором я бы только хотел мечтать. Цены на бензин сильно опускаются. А снижение цен на бензин — это как сокращение налогов. Откровенно говоря, это все равно что крупное сокращение налогов для потребителей. Так что кое-что в этом мне нравится", — отметил Трамп.

Напомним, что ранее сайт "Сегодня" разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

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