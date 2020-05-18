Шмыгаль: Россия вернулась к сталинским методам в Крыму

В течение первых двух лет изгнания от голода и болезней погибла почти половина депортированных

В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что Россия, спустя 70 лет, продолжила дело сталинского режима. Об этом он написал в Telegram.

"Сегодня мы с болью и скорбью вспоминаем преступления против коренного народа Крыма, когда в 1944 году советская власть на основании надуманных обвинений депортировала из полуострова почти 200 тыс. крымских татар. В основном женщин и детей. В течение первых двух лет изгнания от голода и болезней погибла почти половина депортированных. Жестокие испытания не сломили эту свободолюбивую нацию. В конце концов, они сделали свой весомый вклад в уничтожение советской империи зла и после десятилетий скитаний вернулись домой", – написал он.

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Шмыгаль отметил, что ровно через 70 лет после тех ужасных событий Россия, аннексировав Крым, начала возвращаться к сталинским методам: из-за преследований, насилия, арестов почти 35 тысяч крымских татар вновь были вынуждены покинуть свои дома.

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"Верю, что и это изгнание, в конце концов, закончится победой крымскотатарского народа и историческая справедливость будет восстановлена. И ключевую роль в этом играет украинское государство. Почтить память жертв несправедливости – наш моральный долг, ведь справедливость является ценностью для каждого человека. Мы будем всегда помнить о трагедии 18 мая, судьбе крымских татар, которые, несмотря на все, выстояли и победили. И мы победим, мы все", – подчеркнул премьер.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский также почтил память депортированных крымских татар. Он тоже отметил, что Москва снова не дает им покоя спустя несколько десятилетий – вместо сталинского режима пришел путинский и совершает те же преступления.

Смотрите, как в мае 2019-го в Киеве проходила акция в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа:

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