Премьер сообщил, когда могут возобновить авиасообщение с Украиной

«Необходимо понимать какие страны также будут возобновлять авиасообщение», - уточнил Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал в июне возобновление авиасообщения с Украиной, которое закрыли в марте 2020 года.

"Авиасообщение, международное, в том числе, возобновится вероятно в июне. Но нужно, чтобы возобновилось сообщение с теми странами, куда можно лететь. Необходимо понимать, какие страны также будут возобновлять авиасообщение", – об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Добавим, что ближайшая дата, когда европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщение, это не раньше 15 июня.

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Также премьер отметил, что междугороднее транспортное сообщение наземного транспорта будет открыто с третьего этапа выхода из карантина.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрешит работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и закрытого ранее метрополитена с 25 мая.

Напомним, что ранее, например, правительство Австрии, несмотря на начало постепенного ослабления карантина, продлило "коронавирусный" запрет авиасообщения с Украиной и рядом других стран.

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