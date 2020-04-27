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  1. Новости политики

Шмыгаль: Три этапа выхода из карантина могут начаться одновременно

27 апреля, 20:12

Руслан Ровик

Отмена ограничений начнется при условии снижения числа заболевших

Выход Украины из карантина, который продолжит действовать до 11 мая, будет происходить постепенно, однако три этапа ослабления ограничений могут начаться одновременно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Facebook.

"На прошлой неделе мы презентовали дорожную карту выхода страны из карантина. Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая", – заявил он.

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Премьер-министр подчеркнул, что отмена ограничений будет запущена в случае снижения числа заболевших, однако предупредил и о возможном продлении карантина.

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"Не нужно будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа. В то же время, если в стране будет значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут быть опять усилены", - отметил он.

Отдельно Шмыгаль добавил, что на отдельных этапах предусматривается открытие некоторых учреждений с некоторыми ограничениями, которые будут ослабляться на каждом из этапов и касаются учреждений образования, кафе, спортзалов.

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Напомним, что план выхода страны из карантина состоит из пяти этапов, каждый из который имеет "четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания".

Напомним, что ранее, карантин в Украине был продлен до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае карантинные меры ослабят, но определенные ограничения могут продолжаться еще два года.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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правительство карантин отмена коронавирус премьер-министр Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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