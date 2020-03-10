Шмыгаль: Украина настроена на продолжение сотрудничества с МВФ

Правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в обнародованной пресс-службой Кабмина информации о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль телефоном пообщался с командой и главой миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом. Стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества.

Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

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"Первоочередным приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране", – заявил Шмыгаль.

Правительство настроено на внедрение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития.

"Новая программа расширенного финансирования МВФ является крайне важной на этом этапе развития Украины", – говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул важность всесторонней поддержки, которую МВФ оказывает Украине.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для Украиныне только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов. Украина выполняет взятые на себя обязательства. Об это он сказал в разговоре с журналистом издания Bloomberg.

Ранее мы писали о том, что мешает Украине получить деньги от МВФ и ЕС.

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