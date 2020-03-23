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Шмыгаль уверяет, что пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине

23 марта, 23:26

Елена Кузьмич

Власти считают, что тех мер, которые принимаются сейчас, пока достаточно

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.

"Нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине достаточно умеренным по сравнению со многими странами Европы", – сказал Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.

Мол, что тех мер, которые принимает власть, пока достаточно.

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"На этой неделе так не выглядит, что есть потребность вводить чрезвычайное положение в Украине", – заметил Шмыгаль.

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Но премьер отметил, что в ближайшие несколько недель ситуация может измениться из-за распространения коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения и попросил депутатов принять соответствующее решение. Он добавил, что предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Узнайте подробней на нашем сайте, что значит введение ЧП в Украине, и что об этом думает власть.

Строгий пропускной режим в магазины и аптеки – теперь на вход надо выстоять очередь. Некоторые магазины запускают не более трех посетителей сразу, а аптеки вообще по одному клиенту. Остальные ждут.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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чрезвычайное положение карантин Украина коронавирус Денис Шмыгаль

Источник: Интерфакс-Украина

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